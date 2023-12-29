Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Будущая партия ФРГ заявила о планах выступать за сближение с Россией
Происшествия
В Москве на шоссе загорелся грузовик
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Мир
Иран отверг критику Запада об увеличении производства обогащенного урана
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Интернет и технологии
Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам
Мир
На Украине разоблачена сеть работавших в Европе и США мошеннических call-центров
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Киеве пообещали в будущем году выплатить пенсии и зарплаты вовремя
Общество
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей
Сюжет:

Иран отверг критику Запада об увеличении производства обогащенного урана

Представитель МИДа Канаани: Иран не нарушает норм по производству урана
0
Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран отвергает критику Франции, Германии, Великобритании и США о том, что государство нарастило объемы производства обогащения урана. Об этом заявил 29 декабря представитель МИД страны Нассер Канаани, сообщает Reuters.

Как подчеркнул Канаани, Иран не нарушает норм, а действует в соответствии со своей мирной ядерной программой.

«Обогащение на уровне 60% в иранских центрах по обогащению всегда было и будет осуществляться в соответствии с мирными потребностями страны и полностью находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявил он в разговоре с журналистами.

В свою очередь, в МАГАТЭ 26 декабря заявили, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно 9 кг в месяц на своих ядерных объектах в Фордо и Натанзе после небольшой паузы в июне этого года. На следующий день глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что никаких новых работ по наращиванию производства урана в стране не проводилось.

Эслами добавил, что подобные заявления МАГАТЭ и западных стран не новы и сейчас они произносятся лишь с одной целью — «вернуть фокус общественного мнения с войны в Газе на Иран».

Восток — дело: западные санкции связали Иран с Россией
Президент республики прилетел в Москву обсуждать совместные проекты и палестино-израильское урегулирование

До этого, в феврале, в отчете МАГАТЭ указывалось, что запасы обогащенного до 60% урана выросли в Иране на 40% по сравнению с ноябрем 2022 года. В агентстве отметили, что запасы обогащенного урана растут на протяжении девяти кварталов подряд.

1 февраля МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо. Инспекция агентства обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.

Позже, в июне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на капитуляцию МАГАТЭ перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо. Политик отметил, что данное решение будет черным пятном на репутации агентства, потому что Иран якобы продолжает лгать МАГАТЭ.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023