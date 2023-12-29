Иран отверг критику Запада об увеличении производства обогащенного урана

Иран отвергает критику Франции, Германии, Великобритании и США о том, что государство нарастило объемы производства обогащения урана. Об этом заявил 29 декабря представитель МИД страны Нассер Канаани, сообщает Reuters.

Как подчеркнул Канаани, Иран не нарушает норм, а действует в соответствии со своей мирной ядерной программой.

«Обогащение на уровне 60% в иранских центрах по обогащению всегда было и будет осуществляться в соответствии с мирными потребностями страны и полностью находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявил он в разговоре с журналистами.

В свою очередь, в МАГАТЭ 26 декабря заявили, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно 9 кг в месяц на своих ядерных объектах в Фордо и Натанзе после небольшой паузы в июне этого года. На следующий день глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что никаких новых работ по наращиванию производства урана в стране не проводилось.

Эслами добавил, что подобные заявления МАГАТЭ и западных стран не новы и сейчас они произносятся лишь с одной целью — «вернуть фокус общественного мнения с войны в Газе на Иран».

До этого, в феврале, в отчете МАГАТЭ указывалось, что запасы обогащенного до 60% урана выросли в Иране на 40% по сравнению с ноябрем 2022 года. В агентстве отметили, что запасы обогащенного урана растут на протяжении девяти кварталов подряд.

1 февраля МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо. Инспекция агентства обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.

Позже, в июне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на капитуляцию МАГАТЭ перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо. Политик отметил, что данное решение будет черным пятном на репутации агентства, потому что Иран якобы продолжает лгать МАГАТЭ.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.