Нетаньяху упрекнул МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на капитуляцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post 4 июня.

Вопрос также касался снятия вопроса о следах искусственного урана, которые были найдены на незадекларированном объекте в Мериване.

«Иран продолжает лгать МАГАТЭ. Капитуляция агентства перед иранским давлением — черное пятно на его репутации», — приводит его слова издание.

Премьер-министр отметил, что поведение представителей агентства дает понимание Ирану того, что они могут не отвечать за нарушения и могут дальше «продолжать обманывать» международное сообщество.

Кроме того, Нетаньяху указал, что если МАГАТЭ станет политической организацией, то его надзорная деятельность в Иране не будет иметь значения, как и отчеты о ядерной деятельности этой страны.

В феврале МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в иранском Фордо. Инспекция агентства обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. Тогда в Организации по атомной энергии Ирана опровергли намеренное обогащение урана.

За день до этого Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что страна готова применить силу против Тегерана, если это единственный фактор, способный остановить ядерную программу Ирана.

Кроме того, 30 января Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ на это Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора, при этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.