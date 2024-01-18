Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Россия восприняла решение Аргентины не как отказ от вступления в БРИКС, а как неготовность присоединиться к объединению в текущий момент, это является суверенным решением страны. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел напомнил, что приглашение стране стать членом БРИКС было сделано при предыдущем президенте Альберто Фернандесе, который его принял, но сразу же пояснил, что окончательное решение будет за новым президентом после выборов. Лавров отметил, что «это было всем известно».

«Насчет заявления Аргентины. Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. <…> Они приняли такое решение — это не отказ от вступления, это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так. Я думаю, что, когда правительство президента [Хавьера] Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно свою позицию определить», — отметил глава МИД РФ на итоговой пресс-конференции.

До этого, 26 декабря, Лавров отметил, что страны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Он также заявил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с объединением.

29 декабря новый президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

Тогда же глава МИД Аргентины Диана Мондино пояснила, что отказ страны от вступления в БРИКС — решение отчасти идеологическое. По ее словам, у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми членами БРИКС, и сейчас стране необходимо сосредоточиться на своих экономических проблемах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января раскритиковал решение аргентинского лидера отказаться от присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что подобное решение «возвращает Аргентину в XIX век».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.