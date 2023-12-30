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Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины Мондино: отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологический
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Отказ Аргентины от вступления в БРИКС — решение отчасти идеологическое. Об этом заявила 29 декабря глава МИД страны Диана Мондино в интервью аргентинской газете La Nacion.

«Это идеологическое и практическое решение, но больше всё же практическое», — сказала она.

По словам Мондино, у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми членами БРИКС, и сейчас стране необходимо сосредоточиться на своих экономических проблемах. При этом она также отметила, что вместе с новым правительством государство взяло курс на развитие отношений с «западными демократиями», в том числе с США, Канадой, странами Евросоюза и Израилем.

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29 декабря сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

Тогда же глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что отказом от отношений с РФ и Китаем Милей превращает государство в некую проамериканскую модель поведения. Сенатор обратил внимание, что такая заявка достаточно громкая и рискованная.

До этого, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов заявил, что есть основания полагать, что дружеские отношения между РФ и Аргентиной сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с Милеем.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отмечал, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

В конце сентября Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» отмечал, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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