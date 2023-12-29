Посол РФ заявил о намерении руководства Аргентины сохранить диалог с Россией

Есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем, заявил в четверг, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

«Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, который окружал пришествие во власть команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены — на США, Израиль, Запад в целом», — цитирует его выступление в посольстве ТАСС.

Феоктистов сообщил, что аргентинская сторона обещает не проводить ревизию подписанных документов, чтобы не допустить отката по каким-либо направлениям двусторонних отношений.

Дипломат рассказал о встрече с главой МИД Аргентины Дианой Мондиной в посольстве, по итогам которой он отметил, что до российской стороны «доводится политический сигнал» о готовности поддерживать диалог, взаимодействовать, продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

При этом посол призвал смотреть на ситуацию в южноамериканской стране без «розовых очков» и трезво оценивать ее возможности и открытость для взаимовыгодного бизнеса.

«Мы аргентинцам транслируем мысль о том, что сейчас, когда всё меняется, важно определить возможные новые приоритеты в торговле. А для этого необходимо как можно быстрее созвать очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое не собиралось с мая 2019 года», — объяснил посол Феоктистов.

12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение аргентинской стороны поддержать Украину. В диалоге с Аргентиной Россия намерена концентрировать внимание на общих со страной интересах, заявил он.

22 ноября глава аргентинского МИДа Диана Мондино заверила, что страна не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Дипломат также обратила внимание, что каких-либо разрывов или изменений отношений с Бразилией и Китаем быть не может.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».