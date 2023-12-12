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В Кремле выразили заинтересованность РФ в развитии отношений с Аргентиной

Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В диалоге с Аргентиной Россия намерена концентрировать свое внимание на общих со страной интересах. Таким образом во вторник, 12 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение аргентинской стороны поддержать Украину.

Комментируя высказывания нового аргентинского президента Хавьера Милея, в том числе о поддержке Украины, Песков отметил, что еще до выборов «звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса», «сейчас они корректируется».

«Вы знаете, что со многими странами у нас есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах, в том числе и с Аргентиной. Мы знаем, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, сейчас они корректируются», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Кремле допускают развитие отношений Аргентины с другими третьими странами.

«Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими третьими странами, это суверенная страна и это ее суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам», — отметил Песков.

Кто вам Милей: Аргентина не станет разрывать отношения с Россией
Как меняется политика стран Латинской Америки на фоне давления США

10 декабря аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд рассказал, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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