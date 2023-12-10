Реклама
Прямой эфир
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Общество
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
Мир
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Армия
Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
В Израиле сообщили об отсутствии ограничений по срокам окончания операции в Газе
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Мир
Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Мир
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Армия
В Минобороны впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Мир
Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Сюжет:

В Аргентине отвергли надежду Зеленского на поддержку против России

Pagina 12: Зеленский не смог настроить Латинскую Америку против России
0
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. На это указал аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12.

В статье Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

«В настоящее время в связи с уменьшением поддержки правительств Североатлантического альянса приоритетным интересом Украины является достижение поддержки стран Глобального Юга. В рамках этой глобальной стратегии украинское правительство с большим ожиданием восприняло победу Хавьера Милея на выборах в Аргентине», — отметил обозреватель.

По его словам, самое явное намерение Зеленского в его положении — сделать проамериканского политика Милея «стратегическим союзником в конфликте против России».

При этом автор статьи подчеркнул, что этим планам Киева не суждено сбыться. «Проповеди» украинского правительства против Москвы так и не смогли закрепиться в латиноамериканском контексте, передает «Газета.Ru».

«Для Аргентины было бы очень рискованно вступать в зарубежный спор <…> лишь ради получения благосклонного одобрения со стороны правительства [президента США] Джо Байдена», — указал Керсфельд.

Он добавил, что, даже несмотря на идеологические разногласия и в условиях напряженности между правительствами разных политических взглядов, существует общее согласие в том, что «Латинская Америка должна быть регионом мира и что это условие должно сохраняться при любых обстоятельствах».

Боевой круг: кто в Латинской Америке ищет военного сотрудничества с РФ
И в чем проблемы налаживания их взаимодействия с Москвой

6 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует, государства видят в России доброго друга. Он подчеркнул, что важно обратиться к нынешнему поколению руководителей европейских государств, которые «утратили стратегическое видение» и «слепо» следуют за американской элитой.

Месяцем ранее журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента РФ Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023