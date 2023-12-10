Страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. На это указал аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12.

В статье Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

«В настоящее время в связи с уменьшением поддержки правительств Североатлантического альянса приоритетным интересом Украины является достижение поддержки стран Глобального Юга. В рамках этой глобальной стратегии украинское правительство с большим ожиданием восприняло победу Хавьера Милея на выборах в Аргентине», — отметил обозреватель.

По его словам, самое явное намерение Зеленского в его положении — сделать проамериканского политика Милея «стратегическим союзником в конфликте против России».

При этом автор статьи подчеркнул, что этим планам Киева не суждено сбыться. «Проповеди» украинского правительства против Москвы так и не смогли закрепиться в латиноамериканском контексте, передает «Газета.Ru».

«Для Аргентины было бы очень рискованно вступать в зарубежный спор <…> лишь ради получения благосклонного одобрения со стороны правительства [президента США] Джо Байдена», — указал Керсфельд.

Он добавил, что, даже несмотря на идеологические разногласия и в условиях напряженности между правительствами разных политических взглядов, существует общее согласие в том, что «Латинская Америка должна быть регионом мира и что это условие должно сохраняться при любых обстоятельствах».

6 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует, государства видят в России доброго друга. Он подчеркнул, что важно обратиться к нынешнему поколению руководителей европейских государств, которые «утратили стратегическое видение» и «слепо» следуют за американской элитой.

Месяцем ранее журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента РФ Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.