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Лавров указал на отсутствие международной изоляции России

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в понедельник, 6 ноября, заявил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует, государства видят в России доброго друга.

Кроме того, Лавров отметил, что страна взаимодействует с государствами мирового большинства, которые составляют 85% населения планеты. Россию они видят в качестве надежного партнера, который много раз доказывал свою надежность, добавил глава МИДа.

«Мы сохраняем при этом открытость к прагматичному диалогу с западными странами. Если они проявят готовность на деле, а не на словах, учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения. Не знаю, может быть, рано или поздно они осознают бесперспективность нынешнего антироссийского курса», — указал он на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.

Лавров подчеркнул, что в данном случае важно обратиться к нынешнему поколению руководителей европейских государств, которые «утратили стратегическое видение» и «слепо» следуют за американской элитой.

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2 октября журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента России Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций. По его мнению, переход от мирной экономики к военной сработал, а фронт поддержки Украины со стороны Запада рушится.

Между тем 1 октября политолог американского Университета Рутгерса Майкл Росси сообщил о том, что Запад может взорваться изнутри из-за противостояния России санкциям. Он добавил, что у страны есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, в то время как жители Европы начали чувствовать экономическую усталость.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будут проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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