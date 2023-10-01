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Политолог из США рассказал о влиянии борьбы России с санкциями на Европу

Express: Россия взорвет Запад изнутри своей стратегией борьбы с санкциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Противостояние России западным санкциям может взорвать европейские страны изнутри. Об этом 30 сентября заявил преподаватель факультета политологии американского Университета Рутгерса Майкл Росси изданию Express.

«Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — сказал эксперт.

Росси отмечает, что уже жители Европы начали чувствовать экономическую усталость спустя примерно 600 дней после начала спецоперации.

В качестве примера он упомянул недовольство ростом стоимости жизни, вызванным вводом антироссийских санкций и продолжением эскалации конфликта.

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Ранее, 12 сентября, Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Еще в июле СМИ отмечали негативное влияние этой экономической меры на жителей Франции. Уход российского газа ударил по благосостоянию простых граждан. Журналисты писали, что Европа уже очень слаба, а Америка теряет свое влияние.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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