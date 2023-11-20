Милей сделал первое заявление на посту президента Аргентины

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сделал свое первое заявление на посту лидера страны в понедельник, 20 ноября. Его слова в ходе выступления перед народом цитирует издание Buenos Aires Herald.

В своей речи новый президент охарактеризовал нынешнюю обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

«Сегодня мы переворачиваем страницу и возвращаемся на путь, с которого нам никогда не следовало сходить. Сегодня мы снова поддерживаем идеи свободы, которые сделали нас сверхдержавой номер один в мире в 19-м веке», — озвучил он свои планы на дальнейшее развитие страны.

Также политик подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир, а главным проблемами назвал инфляцию, бедность и отсутствие безопасности.

«Я хочу правительство, которое выполняет свои обязательства, уважает частную собственность и свободную торговлю. Хватит обнищавшей кастовой модели», — цитирует Милея La Nacion.

Помимо этого, он пообещал «сделать Аргентину великой державой в течение 35 лет».

Ранее в этот день стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за Милея отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

Тогда же посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что новый президент Аргентины сохранит приверженность страны многополярному миру. Также посол выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и заверил в том, что Россия останется для Аргентины надежным союзником.

Президент Колумбии Густаво Петро в связи с избранием Милея выразил сожаления в том, что неолиберализм больше не в силах помочь миру. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, напротив, поздравил Милея с победой и выразил готовность сотрудничать со страной в будущем.