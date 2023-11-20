Посол России в Аргентине выразил надежду на сохранение дружбы между странами

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что новый президент Аргентины сохранит приверженность страны многополярному миру. Комментарий посла в связи с предварительным подсчетом голосов на выборах опубликован в Telegram-канале посольства в понедельник, 20 ноября.

«Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС», — сообщил посол.

Он также выразил надежду, что взаимоотношения двух стран при новой администрации окажутся столь же дружественными, как и раньше. Феоктистов подчеркнул, что рассчитывает на приумножение сотрудничества, несмотря на разделяющее территории двух стран расстояние. По словам посла, Россия готова всегда оставаться надежным союзником для Аргентины.

«Вне зависимости от политической конъюнктуры готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, активному взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка», — отметил Феоктистов.

Также посол поздравил граждан Аргентины с назначением нового главы государства, выразил признательность уходящей администрации и высказал свои пожелания новой.

Ранее в этот день сообщалось, что подсчитано около 87% бюллетеней. Из них 56% голосов отданы за либертарианца Хавьера Милея, 44% — за кандидата от правящей партии министра экономики страны Серхио Массу.

Тогда же Масса признал свое поражение на выборах и рассказал, что позвонил своему сопернику, чтобы поздравить его.

До этого, 23 октября, сообщалось, что во второй тур выборов в Аргентине прошли министр экономики Аргентины Серхио Масса, кандидат от правящей аргентинской коалиции, поддерживающий вступление государства в объединение БРИКС (BRICS), а также его соперник крайне правый либертарианец Хавьер Милей.