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Во второй тур президентских выборов в Аргентине прошел сторонник вступления в БРИКС

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Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu
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Министр экономики Аргентины Серхио Масса, кандидат от правящей аргентинской коалиции, поддерживающий вступление государства в объединение БРИКС (BRICS), а также его соперник, депутат Хавьер Милей, прошли во второй тур на выборах президента страны. Об этом 23 октября сообщает издание Buenos Aires Times.

Согласно информации ЦИК, на момент подсчета 96,87% голосов Масса получил 36,11% голосов избирателей, Милей ― 30,35%.

Экс-министр министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, выдвигающаяся от крупнейшей оппозиционной коалиции «Вместе за перемены», получила 23,69% голосов.

На четвертом и пятом местах расположились губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти (7,18% голосов) и политик Мириам Брегман, сторонница крайне левых позиций, заручившаяся поддержкой 2,64% избирателей.

Согласно законодательству Аргентины, чтобы победить в первом туре президентских выборов, один из кандидатов должен получить более 45% голосов. Однако существует исключение, при котором лидирующий может пройти во второй тур с 40% голосов. Для этого ему необходимо получить на 10% голосов больше по сравнению с ближайшим соперником.

Следующий тур выборов президента намечен на 19 ноября.

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Ранее, 13 августа, телеканал «Известия» сообщил, что инфляция в Аргентине за первые полгода превысила 50% и, по оценкам аналитиков, к концу года выйдет за пределы 100%. В стране растет число бедных: уже почти у 40% людей не хватает денег на базовую потребительскую корзину.

Кроме того, Аргентина должна выплачивать многомиллиардный долг Международному валютному фонду, в связи с чем голосование на выборах в Аргентине обязательно для граждан.

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