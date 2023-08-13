В воскресенье в Аргентине определятся кандидаты в президенты
В воскресенье аргентинцы определят кандидатов в президенты. Основная борьба развернется между четырьмя политиками, передает телеканал «Известия». Сами президентские выборы состоятся 22 октября. Будущему президенту предстоит решить много сложных задач. Инфляция за первые полгода превысила 50% и, по оценкам аналитиков, к концу года выйдет за пределы 100%. В стране растет число бедных — уже почти у 40% людей не хватает денег на базовую потребительскую корзину. Кроме того, Аргентина должна выплачивать многомиллиардный долг Международному валютному фонду. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан.
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