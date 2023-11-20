Министр экономики Аргентины Масса признал свое поражение на выборах президента

Победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура становится оппозиционер Хавьер Милей. Об этом 20 ноября заявил его соперник, кандидат от правящей партии министр экономики страны Серхио Масса, сообщает Reuters.

«Я позвонил Хавьеру Милею, чтобы поздравить его», — цитирует его слова агентство.

Масса также отметил, что теперь на новом президенте лежит ответственность за обеспечение гарантий «функционирования политической, социальной и экономической систем в Аргентине».

По информации Bloomberg, в настоящий момент подсчитано около 87% бюллетеней. Из них 56% голосов отданы за Милея, 44% — за Массу.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что пять человек задержаны в Аргентине по подозрению в угрозах убийством кандидата в президенты и министру экономики страны Серхио Массы и его семьи. Жена Массы и их дети начали получать угрозы после того, как в одной из соцсетей были опубликованы видео с их личными данными и телефонами.

До этого, 23 октября, сообщалось, что во второй тур выборов в Аргентине прошли министр экономики Аргентины Серхио Масса, кандидат от правящей аргентинской коалиции, поддерживающий вступление государства в объединение БРИКС (BRICS), а также его соперник крайне правый либертарианец Хавьер Милей.