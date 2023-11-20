Президенты Колумбии и Бразилии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине
Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал 20 ноября победу на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея, возглавляющего крайне правую Либертарианскую партию. Он назвал это печальной новостью для всего региона.
«Крайне правые победили в Аргентине; это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, и мы увидим... Неолиберализм больше не помогает обществу и не может ответить на текущие проблемы человечества», — написал он в соцсети X.
Однако другой политический лидер, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался не так категорично: он поздравил Милея с победой и выразил готовность сотрудничать со страной в будущем.
«Демократия — это голос народа, и его всегда следует уважать. <…> Желаю удачи и успехов новому правительству. Аргентина — великая страна и заслуживает всего нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими партнерами», — говорится в его публикации в X.
Ранее в этот день стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за Милея отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.
Масса признал поражение, поздравил нового президента страны и заявил, что теперь на нем лежит ответственность за обеспечение гарантий «функционирования политической, социальной и экономической систем в Аргентине».