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Президенты Колумбии и Бразилии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине

Президент Колумбии назвал победу Милея на выборах в Аргентине печальной новостью для региона
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Фото: Getty Images/Tomas Cuesta
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Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал 20 ноября победу на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея, возглавляющего крайне правую Либертарианскую партию. Он назвал это печальной новостью для всего региона.

«Крайне правые победили в Аргентине; это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, и мы увидим... Неолиберализм больше не помогает обществу и не может ответить на текущие проблемы человечества», — написал он в соцсети X.

Однако другой политический лидер, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказался не так категорично: он поздравил Милея с победой и выразил готовность сотрудничать со страной в будущем.

«Демократия — это голос народа, и его всегда следует уважать. <…> Желаю удачи и успехов новому правительству. Аргентина — великая страна и заслуживает всего нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими партнерами», — говорится в его публикации в X.

Ранее в этот день стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за Милея отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

Масса признал поражение, поздравил нового президента страны и заявил, что теперь на нем лежит ответственность за обеспечение гарантий «функционирования политической, социальной и экономической систем в Аргентине».

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