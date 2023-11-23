В Аргентине отвергли разрыв отношений с Россией

Аргентина не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает издание Noticias Argentinas со ссылкой на кандидата на пост главы аргентинского МИДа Дианы Мондино.

«Разрыва с Россией не будет. Это должна быть чрезвычайно серьезная ситуация, чтобы был отозван посол», — сказала она в интервью с телеканалом TN.

Дипломат также обратила внимание, что каких-либо разрывов или изменений отношений с Бразилией и Китаем быть не может. Так, Аргентина и Бразилия всегда работали и будут работать вместе, напомнила Мондино. Потенциальный глава МИДа подтвердила, что «поездки на Украину не планируются», но страна намерена сотрудничать с украинским народом и с Израилем.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что государству требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.