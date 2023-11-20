Песков отреагировал на избрание нового президента Аргентины

Россия выступает за сотрудничество с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что Москва будет ждать прояснений по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура, прошедшего 19 ноября. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

В тот же день посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что новый президент страны сохранит приверженность Буэнос-Айреса многополярному миру. Также посол выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и заверил в том, что Россия останется для Аргентины надежным союзником.

Президент Колумбии Густаво Петро в связи с избранием Милея выразил сожаления в том, что неолиберализм больше не в силах помочь миру. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, напротив, поздравил Милея с победой и выразил готовность сотрудничать со страной в будущем.