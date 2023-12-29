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Пушков указал на превращение Аргентины Милеем в проамериканскую модель

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пятницу, 29 декабря, заявил, что новый президент Аргентины Хавьер Милей превращает государство в некую проамериканскую модель поведения.

«Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения к БРИКС, <...> Милей превращает ее в некую проамериканскую модель поведения в современном мире, в котором всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединенных Штатов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сенатор обратил внимание, что такая заявка достаточно громкая и рискованная. Пушков напомнил, что экономическое положение Аргентины катастрофическое, поэтому преуспеть в такой ситуации очень сложно.

«Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — подытожил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что президент Аргентины направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

До этого, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов заявил, что есть основания полагать, что дружеские отношения между РФ и Аргентиной сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с Милеем.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отмечал, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

В конце сентября Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» отмечал, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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