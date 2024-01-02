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Мадуро назвал решение Аргентины отказаться от членства в БРИКС глупостью

Мадуро назвал отказ Аргентины от вступления в БРИКС глупостью президента Милея
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Фото: Global Look Press/Pedro Rances Mattey
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января раскритиковал решение аргентинского лидера Хавьера Милея отказаться от присоединения страны к БРИКС.

«Исключив Аргентину из БРИКС, он (Хавьер Милей. — Ред.) действует против аргентинцев. Это одна из самых неуклюжих и глупых вещей, которые Милей сделал против Аргентины», — сказал он в интервью газете Le Monde diplomatique.

Как отметил Мадуро, подобное решение «возвращает Аргентину в XIX век».

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Ранее, 29 декабря, глава МИД Аргентины Диана Мондино сказал, что отказ страны от вступления в БРИКС — решение отчасти идеологическое. По ее словам, у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми членами БРИКС, и сейчас стране необходимо сосредоточиться на своих экономических проблемах.

В тот же день президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

26 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что cтраны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Лавров также заявил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с объединением.

До этого, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отмечал, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке десять стран.

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