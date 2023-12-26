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Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС

Лавров: интерес к БРИКС в Латинской Америке высок, несмотря на паузу Аргентины
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Страны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 26 декабря на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По его словам, в объединении речь идет о своего рода кооперационной сетке, накинутой поверх традиционных линий Север – Юг, Запад – Восток с включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана и Эфиопии.

«Безусловно, и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья. Интерес Латинской Америки к нашему объединению не очень силен, но со вступлением новых членов, конечно же, работа станет более многогранной. Достигать договоренности станет требовать больше времени, но, когда со странами, которые порой исповедуют не совсем создающие подходы, идет работа и достигается консенсус, такого рода консенсус, он дорого стоит», — сказал министр.

Он отметил, что такие договоренности «крепче, прочнее, надежнее», чем решения, которые в западных объединениях принимаются «по указу гегемона».

Лавров также заявил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с БРИКС, помимо тех стран, кто уже пополнили ряды членов объединения. Глава российского МИДа заключил, что Москва продолжит работать над тем, чтобы объединение упрочняло свои позиции как одной из опор многополярного мира.

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Ранее, 14 декабря, российское дипведомство сообщило, что РФ продолжит укреплять свои позиции в Латинской Америке и Карибском бассейне. В министерстве подчеркнули, что возрастающая роль региона как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира полностью отвечает российским интересам.

В конце президент РФ Владимир Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» сообщил, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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