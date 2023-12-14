Москва намерена укрепить свои позиции в Латинской Америке

Россия продолжит укреплять свои позиции в Латинской Америке и Карибском бассейне. Об этом 14 декабря сообщил МИД РФ на своем сайте по итогам заседания коллегии ведомства, посвященного внешнеполитическим задачам государства на латиноамериканском направлении.

«Признано необходимым наращивать усилия по дальнейшему укреплению позиций России в регионе, добиваться динамичного развития на взаимовыгодной основе двусторонних торгово-экономических, научно-технических, образовательных, культурных и гуманитарных связей, расширения сотрудничества с действующими там интеграционными объединениями», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что возрастающая роль региона как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира полностью отвечает российским интересам. Коллегия также отметила важность сохранения политического диалога и конструктивного взаимодействия с латиноамериканскими государствами.

«По итогам состоявшегося обсуждения определены конкретные меры по реализации многоплановых задач на латиноамериканском направлении», — резюмировали в МИДе.

Ранее, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» сообщил, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.