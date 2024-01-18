ВВС Израиля нанесли 19 ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в среду, 17 января, нанесли удары по огневым рубежам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский портал El Nashra.

Как уточняется, в результате удара двое бойцов погибли, шесть мирных жителей получили ранения.

В ответ отряды «Хезболлы» совершили обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поселения Менара на севере Израиля, в результате которого был поврежден один жилой дом.

Ранее в этот день начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что начало войны на северных границах Израиля в ближайшие месяцы приобретает всё большую вероятность.

16 января стало известно, что истребитель ВВС Израиля нанес удар по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее, 9 января, ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командующего военно-воздушным подразделением вооруженного крыла «Хезболлы» в Южном Ливане.

В Ливане 8 января погиб командир элитного подразделения «Хезболлы». По сообщениям, он погиб в результате попадания ракеты в машину, в которой ехал.

6 января стало известно об ударах ЦАХАЛ по тыловым базам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана. Отмечалось, что атаке подверглись районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенные между городами Сайда и Набатия. Со стороны движения «Хезболла» в результате атак потери составили пять бойцов за сутки, уточнял телеканал Al Mayadeen.

За день до этого сообщалось, что истребители израильских военно-воздушных сил нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований «Хезболлы» в районе ливанского города Блида.

27 декабря Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. За несколько дней до этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту движения «Хезболла» на ливанской территории.

До этого, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.