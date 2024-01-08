СМИ сообщили о гибели в Ливане одного из командиров «Хезболлы» после удара Израиля

Высокопоставленный командир подразделения шиитского движения «Хезболла» погиб в Ливане в результате нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) удара. Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOF) в понедельник, 8 января.

«В результате предполагаемого удара Израиля в Ливане погиб высокопоставленный чиновник элитного подразделения «Хезболлы» Радван», — передает газета.

По сообщениям из Ливана, чиновник погиб в результате попадания ракеты в машину, в которой он ехал, добавляется в материале.

При этом никаких комментариев со стороны Израиля на данный момент не поступало.

6 января стало известно об ударах ЦАХАЛ по тыловым базам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Отмечалось, что атаке подверглись районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенные между городами Сайда и Набатия. Со стороны движения «Хезболла» в результате атак потери составили пять бойцов за сутки, уточнял телеканал Al Mayadeen.

За день до этого сообщалось, что истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований «Хезболлы» в районе ливанского города Блида.

Ранее, 27 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. За несколько дней до этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту движения «Хезболла» на ливанской территории.

Ранее в том же месяце глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.