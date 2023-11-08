Группировки риска: ХАМАС и «Хезболлу» не признают террористическими

Вопрос о признании «Хезболлы» и ХАМАС террористическими организациями не рассматривается в Совбезе ООН, сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Ранее с призывом к России признать членов ХАМАС террористами обратился Израиль. По словам Полянского, ХАМАС неотделимо от палестинского национально-освободительного движения, а «Хезболла» — влиятельная политическая сила в Ливане. О том, кто признает ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями и как развивается ситуация в секторе Газа, — в материале «Известий».

ХАМАС и «Хезболла» — не террористы

Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС длится уже месяц, однако до сих пор сложно говорить о каком-либо дипломатическом урегулировании. Международное сообщество пытается найти способ прекращения огня. 2 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в очередное ближневосточное турне, в рамках которого посетил Израиль, Иорданию и Турцию. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он попытался убедить его взять «гуманитарную паузу» в войне для помощи гражданскому населению, но это предложение было отвергнуто.

Ищут мирное решение и в Организации Объединенных Наций. Ожидается, что 9 ноября состоится очередное заседание Совбеза ООН, на котором, в частности, обсудят гуманитарную катастрофу в секторе Газа. К слову, Россия дважды продвигала резолюции по прекращению огня, однако обе они были заблокированы США. Среди претензий американской стороны значилось якобы недостаточное осуждение «террористического нападения» ХАМАС на Израиль. Однако, как сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, СБ не станет ставить на повестку дня вопрос о признании ХАМАС и поддерживающей ее «Хезболлы» террористическими организациями.

— Такие инициативы не рассматриваются. ХАМАС неотделимо от палестинского национально-освободительного движения, «Хезболла» является влиятельной ливанской политической силой, нравится это кому-либо или нет, — заявил Полянский.

ХАМАС признано террористической организацией Израилем, Соединенными Штатами, Евросоюзом, Германией, Францией, Австралией и большинством стран Запада. Что касается ливанского шиитского движения «Хезболла», его признают террористическим Израиль, США, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Австралия. Евросоюз с 2013 года признает террористическим военное крыло организации, Египет — с 2015-го. Членов «Хезболлы» считают террористами также в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

Россия же не признает террористическими ни ХАМАС, ни «Хезболлу». Более того, РФ сохраняет с ними политические контакты. В 2021 году стало известно о встрече председателя политического крыла «Хезболлы» и главы МИД России Сергея Лаврова. А в конце октября этого года в Москву на переговоры приезжала делегация ХАМАС. Связи с ХАМАС Россия объясняет необходимостью продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Однако такой подход не по вкусу как Западу, так и Израилю, который не раз призывал РФ признать членов ХАМАС террористами. «Вы знаете, что Европа признала их террористами и другие страны. Если Россия тоже это признает, это будет очень хорошо», — заявил, к примеру, недавно посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«От представителей России требуют признания ХАМАС террористической организацией. Во-первых, нет никакого международного признания ХАМАС террористической организацией, таковой ее внесли в национальные списки США, страны ЕС, Канада, Япония, список практически исчерпывающий. Но в списке террористических организаций ООН ХАМАС не находится», — сказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

К слову, Израиль давно призывает признать палестинскую группировку террористической организацией на уровне ООН. Так, еще в 2019 году постпред страны в организации Дани Данон заявил, что Совбез «должен осудить ХАМАС и его террор против Израиля и безоговорочно признать ХАМАС террористической организацией». А на днях представитель Израиля Гилад Эрдан во время заседания по Ближнему Востоку надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период холокоста. Тем самым дипломат сравнил ХАМАС с нацистами и заявил, что будет носить ее до тех пор, пока Совбез не осудит действия палестинской группировки.

Последствия признания

Чтобы та или иная группировка попала в список террористических организаций на уровне СБ ООН (как, например, «Аль-Каида», ИГИЛ, «Талибан», «Боко харам»), необходимо, чтобы за это проголосовало большинство членов Совбеза и свое вето не наложили постоянные члены СБ — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе считает такой исход маловероятным из-за позиции Москвы и Пекина.

— В рамках Совбеза резолюция о включении ХАМАС и «Хезболлы» вряд ли будет принята, поскольку против этого выступают Россия и Китай. В Генеральной Ассамблее такое предложение тоже, скорее всего, не пройдет — это не поддержат страны Глобального Юга. Именно поэтому эта инициатива не выносится на рассмотрение, — заявил «Известиям» Орджоникидзе. — В разгар нынешнего конфликта любое предложение, которое давало бы радикальные характеристики той или иной стороне, вряд ли поспособствует прекращению огня.

Кроме того, признание ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями несло бы не только моральное осуждение одной из сторон конфликта, но и открыло бы дорогу для международного военного вторжения, считает эксперт.

— Если та или иная организация включена в этот список, государство в своей политике в отношении нее будет прибегать к мерам по борьбе с терроризмом, в том числе военным. Иными словами, если бы ХАМАС и «Хезболлу» включили в список террористических организаций, появился бы политический довод для организации международной коалиции для борьбы с ними, — объяснил Орджоникидзе.

Ситуация в секторе Газа

Израиль продолжает продвижение вглубь сектора Газа. 5 ноября стало известно, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив анклав на северную и южную части. Израильские военные отчитались, что с начала наземной операции в секторе Газа поразили более 2,5 тыс. целей. ЦАХАЛ планирует наносить удары по боевикам ХАМАС, укрывающимся в подземных туннелях и бункерах.

ХАМАС тем не менее продолжает сопротивляться. Так, военное крыло организации «Бригады аль-Кассам» за последние 48 часов сообщило об уничтожении по меньшей мере девяти израильских танков в окрестностях Газы. Атакует и ливанская «Хезболла». 6 ноября члены движения сообщили о ракетных ударах по объектам Малькия, Джал ад-Дир и Ар-Рахиб, расположенным на границе с Ливаном.

По данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с 7 октября погибло более 10 тыс. человек, среди которых не менее 4 тыс. детей. Свыше 25 тыс. получили ранения. Палестинское общество Красный Полумесяц бьет тревогу: более 2 млн жителей Газы не могут получить доступ к неотложной медицинской помощи на фоне регулярных потерь связи и интернета. Израиль сообщает о 1,5 тыс. погибших и 5,4 тыс. пострадавших. Потери ЦАХАЛ с начала конфликта выросли до 350 человек.