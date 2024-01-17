ЦАХАЛ предупредила о высокой вероятности войны на севере Израиля

Начало войны на северных границах Израиля в ближайшие месяцы приобретает всё большую вероятность. Об этом в среду, 17 января, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

«Мы (Израиль) проходим через период растущей готовности к боевым действиям в Ливане», — указал Халеви во время посещения учений резервистов на севере страны.

Как уточнил начальник Генштаба ЦАХАЛ, одной из целей Тель-Авива является возвращение домой всех жителей севера Израиля.

27 декабря начальник Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. За несколько дней до этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

До этого, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.