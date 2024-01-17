Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Мир
CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого
Общество
Росавиация закрыла небо для 52 частных самолетов и вертолетов
Армия
Средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и перехватили три БПЛА ВСУ
Мир
Шварценеггера оштрафовали на €35 тыс. за провоз дорогих часов в аэропорту
Мир
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Мир
ЦАХАЛ предупредила о высокой вероятности войны на севере Израиля
Мир
Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Мир
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сюжет:

ЦАХАЛ предупредила о высокой вероятности войны на севере Израиля

0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало войны на северных границах Израиля в ближайшие месяцы приобретает всё большую вероятность. Об этом в среду, 17 января, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

«Мы (Израиль) проходим через период растущей готовности к боевым действиям в Ливане», — указал Халеви во время посещения учений резервистов на севере страны.

Как уточнил начальник Генштаба ЦАХАЛ, одной из целей Тель-Авива является возвращение домой всех жителей севера Израиля.

Без согласия: ближневосточный кризис меняется, но всё еще далек от разрешения
США пытаются сохранить влияние в регионе, в Израиле продолжается борьба за власть

27 декабря начальник Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. За несколько дней до этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту шиитского движения «Хезболла» на ливанской территории.

До этого, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024