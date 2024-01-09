ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира военно-воздушного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командующего военно-воздушным подразделением вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Южном Ливане. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в армейской пресс-службе.

«Сегодня, во вторник, летательный аппарат Армии обороны Израиля ликвидировал Али Хусейна Барджи, командующего региональным военно-воздушным подразделением «Хезболла» в Южном Ливане», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Также ЦАХАЛ сообщил, что Али руководил десятками атак по Израилю с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также совершенной ранее атакой на штаб Северного командования Армии обороны Израиля.

Ранее, 8 января, в Ливане погиб командир элитного подразделения «Хезболлы». По сообщениям из Ливана, чиновник погиб в результате попадания ракеты в машину, в которой он ехал.

6 января стало известно об ударах ЦАХАЛ по тыловым базам вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Отмечалось, что атаке подверглись районы Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенные между городами Сайда и Набатия. Со стороны движения «Хезболла» в результате атак потери составили пять бойцов за сутки, уточнял телеканал Al Mayadeen.

За день до этого сообщалось, что истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований «Хезболлы» в районе ливанского города Блида.

Ранее, 27 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. За несколько дней до этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту движения «Хезболла» на ливанской территории.

Ранее в том же месяце глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.