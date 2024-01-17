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Песков заявил о продолжении интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

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Фото: ТАСС/Zuma
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Саудовская Аравия продолжает интеграцию в БРИКС. Об этом 17 января заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе королевства вступить в организацию.

«Не слышал этого. Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, это важно», — рассказал он.

Песков отметил, что речь об этом заходила во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Саудовская Аравия официально заявила о вступлении в БРИКС 2 января. Тогда подчеркивалось, что полноправное членство государства в группе укрепит его позиции в мире.

В тот же день сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что присоединение королевства к организации усиливает его и дает стране новые возможности. Также он отметил, что решение саудовских властей по важности перекрывает отказ Аргентины от членства в БРИКС.

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27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что БРИКС нарастит свое преимущество над «Большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. По словам главы российской дипломатии, цель Запада — снимать сливки с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась ЮАР. Сейчас в блоке 10 стран.

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