Вступление Саудовской Аравии в БРИКС усиливает объединение и дает стране новые возможности, написал 2 января в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Это важное событие, учитывая региональный статус Королевства и его глобальный вес в торговле нефтью. Этот шаг усиливает БРИКС, дает новые возможности Саудовской Аравии и перекрывает по важности отказ Аргентины присоединиться к организации», — отметил политик.

Пушков подчеркнул, что решение президента Аргентины Хавьера Милея равняться на США выглядит как противоречие «общему стремлению стран Глобального Юга ослабить зависимость от Запада и укрепить связи с альтернативными центрами силы».

В отличие от Аргентины Саудовская Аравия более опытная и мудрая, и «не складывает все яйца в одну корзину», заключил сенатор.

Ранее 2 января телеканал Al Ekhbariya сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Также в объединение в 2024 году уже вступили Египет, Иран и ОАЭ.

29 декабря Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение нарастит свое преимущество над «большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. По словам главы российской дипломатии, цель Запада — снимать сливки с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась ЮАР. Сейчас в блоке девять стран.