Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Мир
Силы быстрого реагирования в Судане согласились отпустить 451 пленного
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино
Мир
Призывы вступать в ВСУ начали рассылать в Одесской области
Политика
Пушков отметил усиление БРИКС после вступления Саудовской Аравии
Мир
Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС
Происшествия
Мэр Белгорода сообщил о ликвидации неразорвавшегося снаряда
Происшествия
Человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду
Общество
В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА
Армия
Жога сообщил о награждении генерал-майора Фролова званием Героя России посмертно
Мир
Посол Франции в Киеве Весьер заявил о смене подхода к поддержке Украины
Мир
Минздрав Газы сообщил о более чем 22 тыс. погибших с начала конфликта
Мир
Турция опровергла пропуск подаренных Киеву Лондоном миноискателей через свои проливы
Мир
Франция закрыла посольство в Нигере «до дальнейшего распоряжения»

Пушков отметил усиление БРИКС после вступления Саудовской Аравии

Пушков: БРИКС усилилось после вступления Саудовской Аравии
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступление Саудовской Аравии в БРИКС усиливает объединение и дает стране новые возможности, написал 2 января в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Это важное событие, учитывая региональный статус Королевства и его глобальный вес в торговле нефтью. Этот шаг усиливает БРИКС, дает новые возможности Саудовской Аравии и перекрывает по важности отказ Аргентины присоединиться к организации», — отметил политик.

Пушков подчеркнул, что решение президента Аргентины Хавьера Милея равняться на США выглядит как противоречие «общему стремлению стран Глобального Юга ослабить зависимость от Запада и укрепить связи с альтернативными центрами силы».

В отличие от Аргентины Саудовская Аравия более опытная и мудрая, и «не складывает все яйца в одну корзину», заключил сенатор.

Ранее 2 января телеканал Al Ekhbariya сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Также в объединение в 2024 году уже вступили Египет, Иран и ОАЭ.

Насильно Милей не будешь: президент Аргентины не хочет вступать в БРИКС
Новый лидер страны планирует сблизиться с США, отказаться от песо в пользу доллара и легализовать продажу оружия

29 декабря Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение нарастит свое преимущество над «большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. По словам главы российской дипломатии, цель Запада — снимать сливки с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась ЮАР. Сейчас в блоке девять стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024