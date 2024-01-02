Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к объединению стран БРИКС. Об этом 2 января сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире», — говорится в сообщении.

Помимо Саудовской Аравии в БРИКС в 2024 году вступили Египет, Иран и ОАЭ.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. Он отметил, что цель Запада — снимать сливки с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

Ранее, 22 ноября, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик. Отмечается, что первоначальные участники объединения уже составляют 32% мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в то время как на всю G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, приходится 30%.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась ЮАР. Сейчас в блоке девять стран.