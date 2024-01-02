Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС
Происшествия
Мэр Белгорода сообщил о ликвидации неразорвавшегося снаряда
Происшествия
Человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду
Общество
В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА
Армия
Жога сообщил о награждении генерал-майора Фролова званием Героя России посмертно
Армия
МО сообщило еще о восьми сбитых ракетах «Ольха» над Белгородской областью
Мир
Посол Франции в Киеве Весьер заявил о смене подхода к поддержке Украины
Общество
МВД обязало иностранцев с 7 января уведомлять о начале работы
Мир
Премьер Литвы заявила о разочаровании ситуацией на Украине
Мир
Минздрав Газы сообщил о более чем 22 тыс. погибших с начала конфликта
Мир
В Турции по подозрению в шпионаже в пользу Израиля задержаны 33 человека
Происшествия
Подросток замерз насмерть в Измайловском парке в Москве
Мир
В Британии зафиксировано рекордное число смертей на фоне забастовок медиков
Мир
CBS News сообщил о серии взрывов в Нью-Йорке
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись в Тульской области

Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия официально присоединилась к объединению стран БРИКС. Об этом 2 января сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире», — говорится в сообщении.

Помимо Саудовской Аравии в БРИКС в 2024 году вступили Египет, Иран и ОАЭ.

Сектор БРИКС: Боливия подтвердила желание вступить в объединение
Кому это сотрудничество принесет больше выгоды

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. Он отметил, что цель Запада — снимать сливки с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

Ранее, 22 ноября, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик. Отмечается, что первоначальные участники объединения уже составляют 32% мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в то время как на всю G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, приходится 30%.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась ЮАР. Сейчас в блоке девять стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024