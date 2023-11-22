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Экономист рассказал о преимуществах БРИКС перед G7

Экономист Сакс: БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 22 ноября заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик.

Отмечается, что первоначальные участники объединения уже составляют 32% мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ). В то время как на всю G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, приходится 30%.

Как указал Сакс, с учетом новых членов БРИКС, включая Аргентину, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и Иран, доля объединения доходит до 37%.

«Так что БРИКС является более важным, и они не собираются особенно много использовать доллары», — приводит его слова «РИА Новости».

Сакс подчеркнул, что БРИКС также превосходит G7 по численности населения, поскольку только на Китай и Индию совокупно приходится около 2,9 млрд человек.

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Ранее, 17 ноября, президент России Владимир Путин допустил возможность включения Франции в БРИКС, если страна оставит заявку.

8 ноября президент Боливии Луис Арсе заявил, что США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 2 ноября отметил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. По его словам, все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов. Венедиктов подчеркнул, что присоединение к БРИКС новых членов является успехом не только российской дипломатии, но и всех стран «пятерки».

11 октября Путин заявил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.

Президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард 14 сентября сказал, что отход от использования доллара США происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике.

До этого, 12 сентября, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что сообщество стран БРИКС приобретает совершенно новый глобальный вес и становится площадкой глобальной многополярности с мировым охватом.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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