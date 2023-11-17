Реклама
Прямой эфир
Мир
В WADA заявили об отсутствии у РФ права организовывать Игры дружбы
Экономика
В России с 17 ноября снимут временный запрет на экспорт бензина
Общество
Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов
Общество
На выставке «Россия» состоялся День Иркутской области
Культура
Путин заявил о праве представителей ЛГБТ выигрывать конкурсы
Мир
Президент Австрии подарил игрушку покусавшему его псу Санду
Мир
Путин заявил о зависимости европейских элит от США
Мир
Reuters сообщило об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
Политика
Путин назвал ужасными вещами происходящие в секторе Газа события
Мир
Песков назвал большой ошибкой путь Финляндии по конфронтации с Россией
Мир
Захарова заявила о попытке властей Молдавии размыть нейтральный статус страны
Мир
Пушилин констатировал исчерпание военных резервов Запада для Украины
Мир
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине

Путин прокомментировал возможность включения Франции в БРИКС

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 ноября, прокомментировал возможность включения Франции в БРИКС. Такое желание выразил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, обратившись к российскому лидеру.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более, что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — отметил Путин.

«Мы ждем председательства России в БРИКС для вступления в альянс»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто — о сотрудничестве двух стран в военной сфере и санкциях США

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 2 ноября заявил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. По его словам, все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов. Венедиктов подчеркнул, что присоединение к БРИКС новых членов является успехом не только российской дипломатии, но и всех стран «пятерки».

При этом депутат Народной скупщины Сербии от партии «Двери» Иван Костич 27 сентября сообщил, что Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС. По его словам, на сербской политической арене, помимо партий «Двери» и «Заветницы», «Движение социалистов» (входит в правящую коалицию) также выступает за вступление в БРИКС.

Ранее, 27 августа, министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки страны на вступление в БРИКС. Комментируя итоги 15-го саммита БРИКС в ЮАР, он напомнил, что Минск подал официальный запрос в мае текущего года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023