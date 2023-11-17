Путин прокомментировал возможность включения Франции в БРИКС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 ноября, прокомментировал возможность включения Франции в БРИКС. Такое желание выразил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, обратившись к российскому лидеру.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более, что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», — отметил Путин.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 2 ноября заявил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. По его словам, все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов. Венедиктов подчеркнул, что присоединение к БРИКС новых членов является успехом не только российской дипломатии, но и всех стран «пятерки».

При этом депутат Народной скупщины Сербии от партии «Двери» Иван Костич 27 сентября сообщил, что Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС. По его словам, на сербской политической арене, помимо партий «Двери» и «Заветницы», «Движение социалистов» (входит в правящую коалицию) также выступает за вступление в БРИКС.

Ранее, 27 августа, министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки страны на вступление в БРИКС. Комментируя итоги 15-го саммита БРИКС в ЮАР, он напомнил, что Минск подал официальный запрос в мае текущего года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.