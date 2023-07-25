Минск заявил об обращении к БРИКС о приеме в объединение
Белоруссия в мае направила странам — членам БРИКС обращение о приеме в объединение. Об этом стало известно 25 июля.
«В мае 2023 года в адрес глав государств — членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приеме нашей страны в объединение», — приводит «РИА Новости» сообщение белорусского МИДа.
Минск рассчитывается на развитие взаимодействия в объединении в различных форматах.
По данным белорусской стороны, решение стало логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия с дружественными государствами. Сейчас уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС, напомнили в Минске.
«В настоящее время в странах – участницах БРИКС проживают более 40% населения планеты. Государства объединения обеспечивают уже свыше 30% мирового ВВП», — подчеркнули в белорусском МИДе.
14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Также в числе кандидатов — Алжир, Аргентина и Иран.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.
Вопрос о расширении группы должен стать одним из основных в рамках предстоящего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР), который пройдет в период с 22 по 24 августа.