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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России в Каире Борисенко: Египет подал заявку на вступление в БРИКС
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил в среду, 14 июня, в интервью ТАСС.

По словам дипломата, одно из начинаний, которым сейчас занимается объединение, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты, сообщается на сайте kp.ru.

«Египет это очень интересует», — сказал он.

Борисенко добавил, что Египет в целом проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией.

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Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука — о давлении со стороны Вашингтона, мирной инициативе африканских стран и возможном расширении БРИКС

Ранее в этот день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, и он его принял.

Он отметил, что все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе и все они приняли приглашение.

Ранее, 12 июня, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить его на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, сообщает телеканал «Звезда».

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

Помимо Египта, кандидатами на вступление являются Алжир, Аргентина и Иран, передает Федеральное агентство новостей.

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