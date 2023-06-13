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L'Opinion сообщила о желании Макрона принять участие в саммите БРИКС в ЮАР

L'Opinion: Макрон обратился к главе ЮАР Рамафосе с просьбой пригласить его на предстоящий саммит БРИКС
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Фото: TASS/MARTIN DIVISEK
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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить его на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом 12 июня написала французская газета L'Opinion со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

«Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу <...> о возможности приехать. <...> Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня», — говорится в публикации.

По словам источника издания, эта просьба несколько удивила южноафриканского лидера, поскольку БРИКС — очень закрытый клуб. Отмечается, что принимающая сторона пока не дала ответа. В случае же положительной реакции Макрон станет первым западным лидером, который попадет на саммит.

«Это был бы большой успех», — заявили в Елисейском дворце.

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В конце мая пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистам, что за последний год всё больше стран проявляют живой интерес к этому формату, а также заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к БРИКС. Песков также подчеркнул, что Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции и будет на должном уровне принимать участие в саммите.

В том же месяце глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. К экономическому блоку также намерены присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

В начале этого года ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующему государству.

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