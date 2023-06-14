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Посол ЮАР подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС

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Фото: TASS/EPA/HALDEN KROG
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ЮАР направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину, он его принял, заявил «Известиям» посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

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«Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе, и все лидеры приняли приглашение. Ничего не изменилось, ЮАР ничего не меняла», — пояснил он.

Посол также опроверг слухи о переносе саммита в Китай.

«Министр пару дней назад опровергла информацию в СМИ о том, что место проведения саммита изменилось. Я не понимаю, как оно могло бы измениться — это решение не во власти министров, это решается на уровне президентов. Министры могли бы только рекомендовать президентам. И пока никаких изменений не было. Мы готовимся к проведению саммита в Йоханнесбурге в августе», — подчеркнул он.

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