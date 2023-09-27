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Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, за такой шаг выступают по меньшей мере три партии. Однако подачи официальной заявки от Белграда стоит ожидать не раньше 2024 года, заявил «Известиям» депутат Народной скупщины от партии «Двери» Иван Костич.

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«Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, но этот процесс только начинается. На сербской политической арене, помимо партий «Двери» и «Заветницы», «Движение социалистов» (входит в правящую коалицию. — Ред.) также выступает за вступление в БРИКС. Необходимо открыть в Сербии публичные дебаты по вопросу присоединения к объединению», — рассказал парламентарий.

По словам депутата, для активизации процесса нужно, чтобы в сербском правительстве было больше евроскептиков. Нынешний же кабмин и президент республики Александр Вучич вряд ли подадут официальную заявку из-за непрекращающегося давления на государство со стороны коллективного Запада.

«Надеюсь, что после парламентских выборов 2024 года вопрос о вступлении Сербии в БРИКС станет реалистичным вариантом», — отметил депутат.

По итогам саммита БРИКС, который прошел 22–24 августа в ЮАР, было принято решение о принятии шести новых государств — Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии и Эфиопии. При этом помимо них заявки подали еще 17 стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Движение присоединения: Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

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