Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, за такой шаг выступают по меньшей мере три партии. Однако подачи официальной заявки от Белграда стоит ожидать не раньше 2024 года, заявил «Известиям» депутат Народной скупщины от партии «Двери» Иван Костич.

«Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, но этот процесс только начинается. На сербской политической арене, помимо партий «Двери» и «Заветницы», «Движение социалистов» (входит в правящую коалицию. — Ред.) также выступает за вступление в БРИКС. Необходимо открыть в Сербии публичные дебаты по вопросу присоединения к объединению», — рассказал парламентарий.

По словам депутата, для активизации процесса нужно, чтобы в сербском правительстве было больше евроскептиков. Нынешний же кабмин и президент республики Александр Вучич вряд ли подадут официальную заявку из-за непрекращающегося давления на государство со стороны коллективного Запада.

«Надеюсь, что после парламентских выборов 2024 года вопрос о вступлении Сербии в БРИКС станет реалистичным вариантом», — отметил депутат.

По итогам саммита БРИКС, который прошел 22–24 августа в ЮАР, было принято решение о принятии шести новых государств — Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии и Эфиопии. При этом помимо них заявки подали еще 17 стран.

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Движение присоединения: Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году