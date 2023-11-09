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Президент Боливии указал на снижение роли США и Европы в мировой экономике

Президент Боливии: США и Европа перестали играть центральную роль в мировой экономике
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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 8 ноября заявил президент Боливии Луис Арсе.

«Развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах, <...> что ясно показывает, что они растут быстрее так называемых развитых стран. Эти различия в экономических прогнозах объясняются тем, что старый блок гегемонов в виде США и Европы перестает быть центром мировой экономики, уступая блоку стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он в отчете о работе за прошедший год, который транслировался в эфире телеканала Bolivia TV.

По мнению Арсе, в настоящее время мир переживает многоплановый кризис. Он считает, что «угроза возрождения фашистских тенденций» в разных точках мира стала реальностью.

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Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.

14 сентября президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард сказал, что отход от использования доллара США происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике.

До этого, 12 сентября, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что сообщество стран БРИКС приобретает совершенно новый глобальный вес и становится площадкой глобальной многополярности с мировым охватом.

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