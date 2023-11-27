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Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7

Лавров: БРИКС нарастит свое преимущество над G7 с приходом новых членов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «Большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января. Об этом 27 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Примаковские чтения».

«С пополнением в рядах БРИКС, с приходом новых членов, которые станут полноправно участвовать в работе этого объединения с 1 января следующего года, конечно же, преимущество над «Семеркой» существенно возрастет», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что цель Запада — «снимать сливки» с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

«Запад всеми силами пытается сохранить остатки своего доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам. <...> Цель западных коллег проста и одновременно цинична — продолжать снимать сливки с глобальной политики», — отметил он.

При этом Россия не готова мириться с подобными замыслами западных стран, подчеркнул Лавров.

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Ранее, 22 ноября, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик. Отмечается, что первоначальные участники объединения уже составляют 32% мировой экономики, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в то время как на всю G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, приходится 30%.

До этого, 17 ноября, президент России Владимир Путин допустил возможность включения Франции в БРИКС, если страна оставит заявку. 8 ноября президент Боливии Луис Арсе заявил, что США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах.

В октябре Путин заявил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы.

До этого, 12 сентября, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что сообщество стран БРИКС приобретает совершенно новый глобальный вес и становится площадкой глобальной многополярности с мировым охватом.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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