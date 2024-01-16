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В Киеве рассказали о «важных сообщениях» Запада перед форумом в Давосе

Дубинский: Киеву могли передать «важные сообщения» перед форумом в Давосе
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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В преддверии экономического форума в Давосе на Украину «зачастили» представители западных стран, которые, «скорее всего», привезли «важные сообщения» для Киева. Такое заявление 14 января сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО Киева по подозрению в государственной измене.

«В преддверии экономического форума, на Украину зачастили дипломаты и политические лидеры. Японцы, британцы, французы и спецпредставитель США — скорее всего, везут какие-то важные сообщения. Возможно, о мире. Посмотрим», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент этот канал Дубинский ведет при помощи адвокатов.

Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу
План Украины не находит поддержки у стран Глобального Юга

На прошлой неделе Киев посетили Глава МИД Японии Ёко Камикава, премьер Великобритании Риши Сунак, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, а также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» прошла за день до мероприятия, 14 января, в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Помимо этого, она сообщила, что обсудила с Зеленским состоявшуюся в Давосе 14 января на уровне советников по национальной безопасности четвертую встречу по украинской «формуле мира», предложенной Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Комментируя итоги этой встречи, 15 января газета The Independent указала на то, что она завершилась без существенного решения.

Эксперты на фоне событий в Давосе отмечают, что Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников как минимум потому, что в предлагаемом Украиной однобоком решении больше фарса в исполнении политической марионетки, заявили в беседе с «Известиями» политологи Василий Колташов и Андрей Кошкин.

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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