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Политологи Колташов и Кошкин назвали «формулу мира» Зеленского фарсом

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Дискуссия по украинской «формуле мира», которая состоялась 14 января в Давосе, собрала представителей более 80 государств. Но эксперты отмечают, что Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников как минимум потому, что в предлагаемом Украиной однобоком решении больше фарса в исполнении политической марионетки, заявили в беседе с «Известиями» политологи Василий Колташов и Андрей Кошкин.

Колташов сразу же вспомнил заявление главы МИД Швейцарии, который высказался за обязательное участие РФ в переговорах по Украине. По мнению политолога, если дипломат высказывал свое реальное намерение, то до разговоров о мирном урегулировании нужно обсудить нацификацию Украины после Майдана и проблему украинского милитаризма.

То есть Запад должен среагировать на те позиции, которые являются базовыми для России и которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в качестве целей спецоперации, считает эксперт.

«Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, не годится ни для ни для каких переговоров о мире. Конечно, это фарс. Его некие заявления о какой-то «формуле мира». Какая «формула мира»? Они же конституционно запретили любые переговоры с Россией. Для России важен диалог о мире, но он не может вестись с марионеткой, которой стал Зеленский. Он должен вестись с хозяевами марионетки — с США», — объяснил Колташов.

В свою очередь политолог Андрей Кошкин заметил, что на предваряющем открытие форума в Давосе мероприятии по «формуле мира» Украины инициаторы хотели еще раз собрать проукраинские силы не только коллективного Запада, но и государств Глобального Юга. Для этого специально встречу запланировали на день раньше, готовясь к ней целый год и встречаясь сначала в Копенгагене, потом в Джидде, в государствах Ближнего Востока — всё ради того, чтобы продавить украинскую «формулу мира».

«Но дело в том, что все эти встречи направлены против России. Они не нацелены на решение конфликта мирным путем. И в Давосе также пригласили как можно больше государств, но они отказываются участвовать. Это последний шанс, просто сливается Украина в мировой повестке дня. Все устали: Евросоюз, США. Им не до этого. А силы надо собирать, так как Вашингтон поставил задачу Киеву — держаться зиму, весну и лето — явно до выборной кампании, а там будет видно», — поделился своим видением эксперт.

Политолог Кошкин уверен: чтобы создать реальный проект, нужно обязательно взаимодействовать с Россией, а на таких форумах, как в Давосе, специально собираются, чтобы проверить свои силы и подчеркнуть якобы агрессивную сущность РФ.

«Это фарс, потому что для того, чтобы решать проблему урегулирования, обязательно должна присутствовать вторая сторона — Россия, но никто об этом даже не заикается. Значит, никакие реальные шаги по решению конфликта мирным путем не предпринимается со стороны Запада. Это просто отвлечение внимание и мнимое нахождение в информационной повестке дня, не более того», — подытожил он.

Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу
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14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала предложения украинского президента Владимира Зеленского о мире инсценировкой. Она указала на то, что никакой «формулы мира» не существует, а смысл проводимых под предлогом о ней мероприятий — завлечь как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации.

Также в этот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира» в Давосе, заявил, что нужно найти любой путь включения РФ в обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта.

Захарова ответила ему, указав на то, что, предлагая переговоры по Украине, Запад не заставит Россию отказаться от принципов. Она напомнила, что для завершения конфликта нужно прекратить поставки оружия и перестать принимать антироссийские санкции.

10 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе начнется в понедельник, 15 января, и завершится в пятницу, 19 января.

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