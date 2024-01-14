МИД Швейцарии заявил о необходимости включения России в дискуссию по Украине

Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 14 января заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира».

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — высказался министр во время онлайн-трансляции на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе пройдет с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводится за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Также Меттан 14 января назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом. Он указал, что для получения результата «необходимо присутствие за столом обеих сторон».

Ранее в этот день швейцарские СМИ сообщали, что сегодняшняя встреча в Давосе по украинской «формуле мира» будет последней. Позже министр иностранных дел Швейцарии Кассис также заявил, что четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.