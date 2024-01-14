Предстоящая встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в швейцарском Давосе будет последней. Об этом 14 января сообщает швейцарское издание Frapp.

«После трех предыдущих подобных дискуссий в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте воскресная дискуссия, которая начнется утром, должна стать последней», — пишут журналисты со ссылкой на агентство Keystone-ATS.

Отмечается, что на встрече будет американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который обсудит с Киевом вопрос приостановки американской поддержки, споры о которой ведутся в конгрессе США.

По словам швейцарского источника, с дискуссией в Давосе в Берне связывают лишь «ограниченные ожидания». Более того, участие Швейцарии обусловлено лишь тем, что в мероприятии участвуют множество других стран.

Издание сообщает, что во встрече примут участие около 90 стран, которые представят около 500 человек. Ведущими обсуждения станут министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Ранее, 11 января, представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в беседе с «Известиями» заявил, что на Западе не рассматривают альтернатив так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского в вопросах урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Накануне, 10 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России, подчеркнул он.

В декабре Глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.