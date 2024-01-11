В ЕС назвали безальтернативной «формулу мира» Зеленского
На Западе не рассматривают альтернатив так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского в вопросах урегулирования конфликта Москвы и Киева, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.
«Продолжаются мирные усилия — особенно по предложенной Украиной «формуле мира». ЕС поддерживает эту «формулу», основанную на уважении украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности, которые защищаются Уставом ООН. «Формула мира» — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира», — заявил Стано.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою «формулу мира» в конце 2022 года, документ состоит из 10 пунктов, предполагающих в том числе вывод российских войск из зоны проведения специальной военной операции, а также восстановление территориальной целостности Украины в границах на момент распада СССР (1991 года).
В России неоднократно давали понять, что любые предложения, не учитывающие положения дел на земле, а также коренные интересы обеспечения безопасности РФ, не могут лечь в основу переговорного процесса и установления долгосрочного мира. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в конце 2023 года назвал «формулу» плодом больного воображения.
Накануне стало известно о прошедшей в Эр-Рияде 16 декабря 2023-го встрече представителей стран G7 и некоторых государств Глобального Юга. На ней якобы обсуждали варианты урегулирования российско-украинского кризиса. Китай, Бразилия и ОАЭ своих представителей не прислали.
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