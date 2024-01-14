Захарова назвала инсценировкой формулу Зеленского

Предложения президента Украины Владимира Зеленского о мире являются инсценировкой. Об этом 14 января заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никакой «мирной формулы Зеленского» не существует. Это очередная инсценировка, смысл которой завлечь под видом мирного процесса как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации. Если бы кураторы Зеленского хотели бы мирных переговоров, они бы его от них не отговаривали и не запрещали киевскому режиму участвовать в каком бы то ни было переговорном процессе с Москвой», — сказала она.

Захарова также отреагировала на предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — отметила она.

По ее словам, если это предложение было высказано, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то «в эту ловушку нас не заманят».

Ранее в этот день швейцарские СМИ сообщали, что встреча в Давосе по украинской «формуле мира», запланированная на 14 января, будет последней. Позже министр иностранных дел Швейцарии Кассис заявил, что четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.