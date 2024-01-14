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Сюжет:

МИД напомнил, что РФ не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину для начала переговоров
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Предлагая переговоры по Украине, Запад не заставит Россию отказаться от принципов, прокомментировала 14 января «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который предложил включить РФ в процесс мирного урегулирования ситуации на Украине.

Западу не удастся «заманить в ловушку» Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов, отметила российский дипломат.

Она напомнила: чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза, необходимо «перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления».

«Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — добавила Захарова.

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Ранее в этот день глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира» в Давосе заявил, что Россию нужно найти любой путь включения РФ в обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта.

Также 14 января Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала предложения украинского президента Владимира Зеленского о мире инсценировкой. Она указала на то, что никакой формулы мира не существует, а смысл проводимых под предлогом о ней мероприятий — завлечь как можно больше стран, чтобы создать видимость антироссийской консолидации.

Швейцарские СМИ в этот день сообщали, что встреча в Давосе по украинской «формуле мира», запланированная на 14 января, будет последней. Позже министр иностранных дел Швейцарии Кассис заявил, что четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

10 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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