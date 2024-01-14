Некоторые страны Юга на встрече по украинской «формуле мира» в Давосе указали на важность учитывать озабоченности России. Об этом журналистам 14 января сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров.

«В то время как партнеры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые [страны Юга] подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя, в числе участников из Юга были представители «Бразилии и Южной Африки, которые принимали особенно активное участие в обсуждениях».

Он также указал, что Киев представил «итоги работы рабочих групп по ряду пунктов мирного плана», куда вошли пункты о выводе российских войск и прекращении боевых действий, защите окружающей среды, предотвращении эскалации и подтверждении окончания конфликта.

«Западные партнеры Украины выразили однозначную поддержку Украины и ее мирного плана, призвав Глобальный Юг разъяснить России важность соблюдения Устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности», — проинформировал источник в ЕС.

Евросоюз также подтвердил, что предстоящий Евросовет примет необходимое решение по пакету экономической поддержки Украины в €50 млрд, добавил дипломат.

На мероприятие прибыли представители 83 стран. Американская сторона отправила от себя советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Предыдущая подобная встреча состоялась в конце октября 2023 года на Мальте.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по украинской «формуле мира» заявил, что Украина не согласится на заморозку конфликта.

Встреча прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах», и это «пошло на пользу американцам».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.