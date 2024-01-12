Лондон дополнительно поставит Киеву дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Об этом 12 января заявил премьер-министр страны Риши Сунак на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

«Великобритания объявляет сегодня о своем самом большом с момента начала войны отдельно взятом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд ($3,19 млрд)», — объявил Сунак, его выступление транслировал телеканал Sky News.

Из данной суммы около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов. За счет чего Лондон станет крупнейшим производителем и поставщиком их для Киева.

Ранее в этот день Сунак посетил Киев, где встретился с Зеленским. Отмечалось, что в ходе визита британского премьера страны подпишут «историческое» военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

До этого, 31 декабря, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.