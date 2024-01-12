Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Общество
Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска
Сюжет:

Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания и Украина подпишут историческое военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому в следующем финансовом году Лондон выделит Киеву до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит крупнейшую партию беспилотников. Об этом 12 января сообщается на сайте британского правительства на фоне предстоящей встречи Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Риши Сунак увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до £2,5 млрд, поддержав крупнейшее в истории финансирование [поставок] беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении британского кабмина.

Также данное соглашение формализует продолжение сотрудничества государств в сферах кибербезопасности, обмена разведданными, медицинской и военной подготовки и оборонно-промышленного сотрудничества, отмечается в тексте.

Сумма выделяемой Сунаком помощи на £200 млн ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года. Примерно столько же будет потрачено на производство и закупку дронов, большую часть которых планируется произвести на британской территории. Данная поставка беспилотных летательных аппаратов станет крупнейшей для Украины.

Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Почему «формулу Зеленского» поддерживают только на Западе

До этого, 31 декабря 2023 года, The Times со ссылкой на информатора из правительственных чиновников в Лондоне рассказала, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 29 декабря, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о беспокойстве Киева в связи с бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи.

Также в декабре главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024