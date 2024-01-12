Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности

Великобритания и Украина подпишут историческое военное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому в следующем финансовом году Лондон выделит Киеву до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также направит крупнейшую партию беспилотников. Об этом 12 января сообщается на сайте британского правительства на фоне предстоящей встречи Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Риши Сунак увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до £2,5 млрд, поддержав крупнейшее в истории финансирование [поставок] беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении британского кабмина.

Также данное соглашение формализует продолжение сотрудничества государств в сферах кибербезопасности, обмена разведданными, медицинской и военной подготовки и оборонно-промышленного сотрудничества, отмечается в тексте.

Сумма выделяемой Сунаком помощи на £200 млн ($255 млн) больше, чем в предыдущие два года. Примерно столько же будет потрачено на производство и закупку дронов, большую часть которых планируется произвести на британской территории. Данная поставка беспилотных летательных аппаратов станет крупнейшей для Украины.

До этого, 31 декабря 2023 года, The Times со ссылкой на информатора из правительственных чиновников в Лондоне рассказала, что Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее, 29 декабря, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о планах направить на Украину более 200 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила о беспокойстве Киева в связи с бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи.

Также в декабре главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.