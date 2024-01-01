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The Times узнала о намерении Лондона затянуть украинский конфликт

The Times: Лондон планирует продлить украинский конфликт минимум до 2025 года
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Великобритания и другие страны намерены поддержать Украину даже тогда, когда США перестанут это делать в случае, если бывший американский президент Дональд Трамп победит на выборах 2024 года, написала 31 декабря The Times со ссылкой на информатора из правительственных чиновников.

«По словам высокопоставленного источника в Уайтхолле, Великобритания и другие европейские страны «запустили механизм», чтобы гарантировать помощь Украине <в конфликте> против России без участия США, если Дональд Трамп придет к власти», — пишет газета.

Для этого британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы на линию фронта как минимум еще на год независимо от поддержки США, продлить конфликт с РФ.

По мнению руководителей военной разведки, Украина не сможет одолеть Россию в 2024 году, так как у нее нет ни живой силы, ни оружия для крупного прорыва на поле боя. Однако можно попытаться продлить изнуряющее противостояние двух стран до 2025 года, уверены они.

При этом в правительственных кругах Великобритании есть опасения, что может потребоваться заполнять дыру в финансировании киевского режима и производстве оружия для Украины, если Трамп будет переизбран и поддержка США в этом вопросе будет потеряна.

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31 декабря глава правительства Великобритании Риши Сунак в новогоднем послании заявил, что 2023 год стал для страны знаменательным, но вовсе не объемами поддержки Украины деньгами и оружием. О непоколебимой солидарности с Киевом Сунак не упомянул ни разу, сконцентрировавшись на внутренней политике и достижениях экономики страны.

До этого, 15 декабря, немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Киев обеспокоен бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи. Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год, что лишает Вооруженные силы Украины возможности планировать вдолгую.

11 декабря главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Сунака вести себя как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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