Главы стран ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль

Главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как известный английский политик времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила газета The Telegraph.

«Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины», — говорится в материале газеты.

По мнению издания, сокращение финансирования Киева со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов может привести к поражению Украины. С точки зрения лидеров стран ЕС, Великобритания в лице премьер-министра могла бы стать центром новой волны помощи Киеву.

10 декабря в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

Ранее, 7 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти страны продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества.

При этом еще в конце октября власти Норвегии отмечали возможное сокращение военной помощи Киеву из-за проблем с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.